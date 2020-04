Il Coronavirus ferma Punto Eggi

L’Associazione Proloco Amici di Eggi costretta ad annullare il ritorno della “Sagra de li strangozzi co li sparici”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Proloco Amici di Eggi comunica che in data 01 Aprile 2020 HA ANNULLATO la XXXII edizione di Punto Eggi 2020 in programma dal (24 Aprile al 3 maggio), a causa della gravissima emergenza Sanitaria in atto COVID-19.

Comunicando tale decisione al Comune di Spoleto ma con la consapevolezza che uniti

“ ANDRA’ TUTTO BENE” ,

vorremmo ringraziare pubblicamente tutti i nostri collaboratori che si erano rimessi in gioco già da alcuni mesi, con entusiasmo, affiatamento per far ripartire la “Sagra de li strangozzi co li sparici” visto il doloroso stop della scorso anno.

Desideriamo inoltre estendere i ringraziamenti alla Regione Umbria , al Comune di Spoleto, alla Dirigente Scolastica del 1° Circolo di Spoleto, allo Studio Tecnico GMG , alla C.S. Eurofiere, all’associazione Sogit le Aquile, a tutti i fornitori , a tutti gli Sponsor che avevano già dato la disponibilità, ai complessi musicali, alle Cover Band e Manager, alla compagnia teatrale #SIne NOmine” , ai gruppi di intrattenimento per bambini , con i quali avevamo programmato le varie serate di questa edizione.

Si è approvato, qualora le condizioni di emergenza Sanitaria e i D.P.C.M lo permettano, di organizzare la 1° Festa Paesana “EGGI IN FESTA“ da svolgersi nel periodo tra il 17 ed il 26 luglio con date da stabilire contestualmente all’evolversi della pandemia.

L’augurio che rivolgiamo a tutti è che questa Emergenza Sanitaria passi il prima possibile per potersi ritrovare e festeggiare tutti insieme, più uniti e forti di prima, con la consapevolezza di aver avuto un grande insegnamento: “non siamo nulla, neanche di fronte all’invisibile nulla“.



Il consiglio direttivo