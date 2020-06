Mascherine in dono agli abitanti di Eggi

Il ringraziamento dell’Associazione Proloco Amici Di Eggi

(DMN) Spoleto – finito il tempo dell’emergenza Coronavirus, é il momento di ringraziare chi ha dato il proprio contributo per rendere meno duro e più sicuro il tempo del Covid-19.

L’Associazione Proloco Amici Di Eggi , – scrive in una nota il presidente Gianluca Ciamarra – in questo momento così particolare, con una emergenza sanitaria di così vaste dimensioni, sente il dovere di ringraziare un’azienda del territorio la “ Medical Center Production” Di Passeri Alessandra, con sede a Castel Ritaldi che con il suo “cospicuo aiuto” ci ha permesso di realizzare il nostro progetto “donare mascherine alla comunità di Eggi”

P consegnati nel numero di una confezione preventivamente preparata dalla stessa azienda, contenente 2 mascherine, per ogni abitante dell’intera frazione di Eggi .

Un apprezzabile gesto Aziendale di solidarietà che non passa certo inosservato e per il quale va attribuito, a nome mio personale e di tutto il consiglio dell’Associazione,un grande plauso per la disponibilità messa in campo.

Rappresento inoltre – conclude il Presidente- gli infiniti ringraziamenti ricevuti da parte degli abitanti di Eggi.