Spoleto, non si può annaffiare il campo da rugby: SevenSpò ‘trasloca’ a Foligno

Persistono i problemi all’impianto di irrigazione del campo da rugby di San Nicolò

(DMN) Spoleto – La prima edizione di SevenSpò si farà. Il torneo di rugby Sevens, annullato la scorsa estate per via dei problemi avuti con l’impianto di irrigazione e quello delle docce del campo di rugby di via Pietro Falchi, nel quartiere di San Nicolò, si giocherà nel mese di giugno… a Foligno. A tutt’oggi, infatti, l’Asd Spoleto Rugby, società organizzatrice del torneo, é ancora nella situazione di non poter annaffiare il campo da gioco, così l’evento che si sarebbe dovuto tenere a Spoleto ‘traslocherá’ nella struttura del Foligno Rugby, già partner nel progetto.

La manifestazione, da quest’anno entrerà a far parte di un Progetto di ampliamento del Rugby Sevens patrocinato dalla F.I.R. e ha l’obiettivo di essere da test al primo e vero “Campionato Italiano di Rugby Sevens 2021”. Il presidente della società di palla ovale spoletina, Alessandro Ruisi, é membro del Comitato Organizzatore che sta curando i rapporti con i vertici F.I.R. e che sta progettando il format da adottare a livello nazionale.