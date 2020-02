Eccellenza: pari Spoleto, Ducato sconfitta

Domenica no per le spoletine: Spoleto fermato ad Assisi, Ducato sconfitto al ‘Capitini’

(DMN) – continua il momento no dello Spoleto Calcio che ha perso ancora due punti dalla capolista Tiferno. La squadra di Gagliarducci (squalificato e sostituito in panchina dal preparatore dei portieri Cherubini) non é andata oltre l’1-1 sul campo dell’Assisi Subasio. Le reti sono state siglate, entrambe su calcio di rigore, da Stirati (18’pt) e Mauro Veneroso (21’st).

La Ducato Spoleto di Ezio Brevi é stata invece sconfitta al capitini dal San Sisto. Le reti che hanno determinato l’1-3 a favore dei perugini sono state messe a segno da Russo (30’pt e 36’pt) e Brescia (34’st) . Il gol della Ducato porta la firma di De Cristofaro (44’pt).

In classifica lo Spoleto é al secondo posto, in condominio con la Narnese, con 38 punti a -3 dalla capolista. La Ducato é ferma a 27. Nel prossimo turno, il 23° del campionato di Eccellenza regionale, lo Spoleto ospiterà il Gualdo Casacastalda mentre la Ducato sarà ospite del Castel del Piano.