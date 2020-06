Spoleto, é online il bando per i contributi per gli affitti

Le domande entro il 14 agosto 2020

È online nel sito del Comune di Spoleto il bando per l’assegnazione dei contributi per gli affitti corrisposti nell’anno 2019.

Per partecipare i richiedenti che vivono in alloggi in locazione (sia di proprietà privata che pubblica), devono essere titolari di un contratto di affitto regolarmente registrato.

Non sono ammissibili le richieste di nuclei familiari che hanno già beneficiato o ne beneficeranno, relativamente all’anno 2019, di contributi analoghi:

contributi per l’autonoma sistemazione di cui alle ordinanze del capo del DipartimentoØ della

protezione civile n. 388/2016 e 408/2016 e successive;

altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d’affitto;

detrazioni di imposta sul reddito per canoni di locazione (canone 2019 – dichiarazione 2020).

Il contratto di locazione per il quale si chiede il contributo deve essere quello destinato all’abitazione di residenza o all’abitazione situata nel luogo ove si svolge l’attività lavorativa.

La domanda di partecipazione al concorso (il bando e il modello sono disponibili qui >> https://bit.ly/2Cumnuu) potrà essere presentata fino al 14 agosto 2020.