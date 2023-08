Sconfitta all’esordio

(DMN) Terni – nella prima gara del campionato di Serie B 2023/2024 la Ternana di Cristiano Lucarelli esce sconfitta dal Libero Liberati ad opera della nuova Samp di Andrea Pirlo. Per i blucerchiati in rete l’ex La Gumina e De Paoli, per i rossoverdi Distefano.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Bogdan, Celli; Casasola (22′ st Paghera), Favasuli (27′ st Distefano), Proietti, Damian (1′ st Pyyhtiä), Corrado; Falletti (K, 31′ st Favilli), Ferrante (1′ st Raimondo). A disp.: Brazão, Sørensen, Capanni, Mantovani, Capuano, Travaglini, Mărginean. All.: Cristiano Lucarelli

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Bereszynski (K), Ferrari, Murru (5′ st Ghilardi), Giordano; Benedetti (27′ st Askildsen), Yepes (38′ st Panada), Verre; Depaoli (38′ st Stoppa), La Gumina (27′ st De Luca), Pedrola. A disp.: Ravaglia, Aquino, Barreca, Malagrida, Di Stefano, Delle Monache, Paoletti. All.: Andrea Pirlo

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino

Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta, Antonio Severino di Campobasso

IV Ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa



VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta (AVAR: Francesco Meraviglia di Pistoia)

Marcatori: 5′ pt La Gumina (S., rig.), 33′ st De Paoli (S.), 46′ st Distefano (T.)