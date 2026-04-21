“L’italiana di van Gogh”, presentazione del romanzo-memoir di Antonella Quondam Girolamo

Si può ripercorrere l’esistenza di un personaggio attraverso l’opera di un pittore lontano nel tempo e nello spazio? L’operazione è complessa, ma scorre con naturalezza, come i quadri di Vincent Van Gogh. Dalla nascita ai giorni nostri, Silvia fa scelte decisive, vive stagioni felici e dolorose alla ricerca di sé stessa e dei propri talenti, sostenuta dal genio di Van Gogh che le fa da guida e da musa ispiratrice. I suoi quadri compaiono come immagini raccontate e si intrecciano alla quotidianità contadina dell’Umbria spoletina, vissuta da Silvia. In circa cento pagine, pittura e vita reale si inseguono e si fondono. Il risultato è un testo intenso, ricco di colore, di profondità e di nessi psichici e storici.

Il romanzo-memoir, esordio nel racconto lungo di Antonella Quondam Girolamo, verrà presentato venerdì 8 maggio, alle ore 17.30, alla biblioteca “G. Carducci” di palazzo Mauri.

Antonella Quondam Girolamo, nata nel 1955, è architetta e scrittrice. È abituata a leggere la luce e le ombre degli spazi e delle persone, con uno sguardo insieme tecnico e poetico. Dopo la laurea in Architettura ha insegnato, poi è diventata dirigente nella pubblica amministrazione di Spoleto. Si è distinta in progetti comunitari e culturali, riqualificazione urbana, sviluppo sostenibile e organizzazione di eventi. Il suo lavoro ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale. Nella narrativa intreccia memoria e immaginazione con un linguaggio intenso e sensoriale. Scrive racconti, poesie, diari e romanzi, in cui la precisione visiva incontra la profondità emotiva. L’arte è uno dei suoi linguaggi privilegiati: un ponte tra ciò che si guarda e ciò che si prova.



Saluti istituzionali:

Danilo Chiodetti

vicesindaco del Comune di Spoleto

Oltre all’autrice intervengono:

Alberto D’Atanasio,

docente di storia dell’arte e semiologia dei linguaggi non verbali

Simona Fasulo,

sceneggiatrice e regista

Anna Leonardi,

attrice, didatta teatrale

Letture di brani scelti a cura di

Tommaso Dell’Alba,

attore

Giorgia Fagotto Fiorentini,

Attrice

attrice