Si impegna a vendere dei macchinari da palestra ma è una truffa: la Polizia di Stato denuncia un 49enne

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di querela della persona offesa, ha identificato e denunciato un cittadino 49enne ritenuto responsabile del reato di truffa.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa della Questura, nello specifico l’uomo, dopo aver contattato il rappresentante legale della palestra, ha proposto l’acquisto, a prezzi vantaggiosi, di alcuni macchinari messi all’asta, millantando delle conoscenze presso il Tribunale.

La vittima, convinta dell’occasione, ha provveduto ad effettuare un primo bonifico di oltre 170 euro. Nei giorni successivi, il titolare della struttura è stato nuovamente contattato dall’uomo che, con delle scuse, lo ha indotto ad effettuare un nuovo versamento di oltre 4800 euro.

Dopo circa un mese, la vittima, non avendo ancora ricevuto quanto acquistato, ha richiesto al 49enne la restituzione di quanto pagato, senza esito.

A quel punto, resasi conto della truffa, la persona offesa ha deciso di sporgere querela alla Polizia di Stato.

Gli accertamenti del personale delle Volanti hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo che è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia analoghi.

Per questo motivo, conclude la nota della Questura, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.