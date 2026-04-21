Career Day Spoleto 2026: orientamento, lavoro e opportunità per il futuro dei giovani a Palazzo Mauri

Il futuro del lavoro arriva in città con il “Career Day Spoleto 2026”, la prima edizione dell’evento dedicato all’orientamento professionale promosso dalla Consulta Giovanile Comunale. Un appuntamento pensato per studenti, neolaureati, giovani professionisti e per chiunque desideri aggiornare le proprie competenze o intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

L’iniziativa si terrà sabato 9 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:30, presso la Biblioteca Comunale “Carducci” a Palazzo Mauri, location simbolo della cultura cittadina che per l’occasione si trasformerà in un hub dinamico di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Career Day Spoleto 2026 rappresenta un’opportunità concreta per entrare in contatto diretto con aziende leader del territorio, conoscere da vicino le nuove dinamiche del mercato del lavoro e approfondire le competenze più richieste oggi. In un contesto economico in continua evoluzione, eventi di questo tipo assumono un ruolo sempre più strategico per favorire l’occupabilità e costruire reti professionali solide.

Durante la mattinata saranno organizzati panel e momenti di confronto con esperti del settore, imprenditori e professionisti, che offriranno una panoramica aggiornata sulle opportunità di carriera, sui cambiamenti in atto e sulle figure professionali emergenti. Ampio spazio sarà dedicato anche all’orientamento pratico: i partecipanti potranno ricevere consigli personalizzati per la stesura del curriculum vitae, migliorare la propria presentazione professionale e acquisire strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza i processi di selezione.

Uno degli elementi distintivi dell’evento è la possibilità di creare connessioni dirette con le imprese locali, facilitando l’incontro tra talenti e realtà produttive del territorio spoletino. Un’occasione preziosa non solo per chi è alla ricerca di un primo impiego, ma anche per chi desidera riqualificarsi o cambiare direzione professionale.

Il Career Day Spoleto 2026 si inserisce in un più ampio impegno della Consulta Giovanile volto a valorizzare i giovani e a rafforzare il legame tra formazione e lavoro, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della città.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Un appuntamento da non perdere per chi vuole orientarsi nel mondo del lavoro, crescere professionalmente e cogliere nuove opportunità nel territorio di Spoleto.