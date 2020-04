Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’autismo, il Castello di Campello Alto si tinge di blu

Da ieri notte e per una settimana ancora

(DMN) Campello sul Clitunno – Dal 2007, il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e in tutti i comuni italiani si susseguono le iniziative e le campagne di sensibilizzazione. L’amministrazione comunale di Campello sul Clitunno ha voluto fare la propria parte illuminando il Castello di Campello Alto di blu, il colore che in tutto il mondo simboleggia la consapevolezza dell’autismo.

Dedichiamo il nostro Castello Blu – si legge nella pagina Facebook ufficiale del Comune – a tutte le famiglie, i ragazzi e le persone che vivono con coraggio e da vicino l’Autismo. Per avere un bellissimo arcobaleno bisogna saper amalgamare, conoscere e guardare tutti i bellissimi colori della vita. Bisogna fare in modo che questi colori si stringano la mano l’uno con l’altro. Bisogna unirli. Farli stare insieme. Se manca anche un solo colore l’arcobaleno è meno bello. Campello sul Clitunno c’è e anche se siamo tutti chiusi in casa, da dietro le finestre ci piace vedere il nostro castello Blu e riflettere pensando al futuro “….for you and for me and the entire human race…”

Foto di Evandro Pacifici dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di Campello sul Clitunno.