Emergenza Coronavirus, novità per la TARI a Castel Ritaldi

Le decisioni della Giunta Sabbatini

(DMN) Castel Ritaldi – La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Elisa Sabbatini , si è riunita nelle scorse ore per discutere sulla situazione economica del territorio, legata all’emergenza Coronavirus e ha ritenuto opportuno programmare alcune misure da intraprendere.

L’esecutivo comunale di Castel Ritaldi ha deciso di sospendere l’approvazione delle tariffe e fatturazione Tari 2020 poiché rinviata al 30 giugno.

In attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) che approvi il piano finanziario, l’Amministrazione comunale sta ragionando su agevolazioni per le attività che non hanno prodotto rifiuti e che nel periodo di emergenza Covid-19 sono rimaste chiuse.

L’Amministrazione ha posticipato la scadenza della prima rata Tari a Settembre 2020 e la seconda a Novembre 2020 senza prevedere sanzioni per ritardi nel pagamento.