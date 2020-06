Disponibili su Facebook i saggi della scuola comunale di musica “A.Onofri”

L’assessore Urbani”Docenti, ragazzi e famiglie hanno dimostrato un grande senso di responsabilità in un periodo complicato. Li ringrazio perché hanno permesso a questo percorso formativo di non fermarsi”

Lezioni online e saggio di musica disponibile su Facebook. Sono stati questi i due elementi di novità che hanno caratterizzato le attività della Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” negli ultimi mesi.

Una condizione resa necessaria dalle disposizioni legate all’emergenza sanitaria, che non ha però impedito ai docenti e agli allievi della Scuola di portare a termine il programma previsto, preparandosi al tradizionale saggio finale.

Dopo le lezioni online, che hanno riguardato 14 materie individuali e 2 collettive, per 130 lezioni settimanali, saranno oltre novanta i video che, a partire da domenica 7 giugno alle ore 20.00, verranno pubblicati nella pagina Facebook del Comune di Spoleto.

“É stato un percorso formativo e didattico diverso, condizionato da marzo in poi dall’eccezionalità della situazione, a cui però i docenti e gli allievi hanno risposto con grande impegno e dedizione – sono state le parole dell’assessore alla cultura Ada Urbani – Uno sforzo così importante doveva necessariamente concludersi con un saggio finale che, pur non potendosi svolgere, come di consueto, nelle sale del Complesso Monumentale di San Nicolò e al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, permetterà attraverso i social di far conoscere la bravura dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze .

Ringrazio i docenti per la professionalità e la capacità di adattamento che hanno dimostrato, perché questo ha permesso di continuare a garantire l’insegnamento. Un ringraziamento lo rivolgo anche alle famiglie, che hanno affrontato con grande senso di responsabilità un periodo molto complicato, permettendo ai propri figli e alle proprie figlie di proseguire questo il loro percorso artistico e culturale”.