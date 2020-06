Il designer Pietro Camardella in mostra a Spoleto

Il Menotti Art Festival Spoleto continua le attività preparatorie alla kermesse di settembre con la mostra del designer Ferrari e di importanti brand, Pietro Camardella che va a rafforzare il rapporto tra l’associazione Spoleto Art Festival ed il gruppo dei designer internazionali che fanno capo all’artista e sculture Antonio Perotti. La mostra a cura della fotografa e artista romana Paola Biadetti e con la supervisione artistica dello stesso Perotti resterà aperta dal 2 giugno al 30 giugno presso la Galleria di Spoleto denominata Caffè Letterario del Sansi sarà presentata con la partecipazione dell’artista il giorno 20 giugno alle ore 17.

Alla presentazione sarà messa in evidenza l’evoluzione dello stesso da parte del Critico Sandro Costanzi e del prof. Luca Filipponi con il supporto di Antonio Perotti, che da Salerno si accosterà in Spoleto, per raccontare il designer, Paola Biadetti come direttore artistico dello Spoleto Meeting art e della comunizione del Menotti.

Soddisfatto il presidente del Menotti Art Festival Spoleto Luca Filipponi ha dichiarato: “Forse è ora che anche nell’arte il merito e la voglia di fare sempre il top riescano ad affermarsi e dominare altrimenti in un contesto molto competitivo post crisi sarà difficile emergere in un contesto globale, le arti dovranno essere interpretate anche come strumenti di sviluppo ed apertura”.

Vi aspettiamo al Menotti Art Festival Spoleto ci sarà dal 25 al 28 settembre per una settimana nella quale le arti e gli artisti saranno veramente protagonisti. Alla presentazione del 20 giugno parteciperanno numerosi manager, artisti e designer, alle ore 17 per celebrare Camardella.