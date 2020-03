Coronavirus, assessore Urbani: “Dispiace annullare eventi culturali ma deve prevalere senso di responsabilità”

Il Comune di Spoleto ha seguito le indicazioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo

“Ci scusiamo – ha detto Assessore alla Cultura Ada Urbani – per aver dovuto annullare un denso programma di eventi organizzati per la città, dispiace rinunciare ad accogliere i tanti ospiti che aspettavamo sia per le manifestazioni tradizionalmente presenti a Spoleto come la “Settimana Internazionale della Danza” sia per quelle concordate e realizzate insieme alle tante associazioni cittadine per festeggiare noi donne. Ma di fronte ad un momento di emergenza globale come quello che stiamo vivendo, è chiaro che deve prevalere il massimo senso di responsabilità verso la sicurezza e la salute dei cittadini. Recupereremo non appena la situazione tornerà alla normalità, alcune di queste date sono state già fissate”.

” I miei ringraziamenti e complimenti – prosegue Ada Urbani – al Teatro Lirico Sperimentale che nel pieno dell’emergenza, attraverso la tecnologia, riesce a scongiurare l’ impasse ricorrendo alla didattica on line, assicurando la continuità delle lezioni di canto al piccolo coro di Spoleto e della Valnerina. Così come la vita continua a Palazzo Mauri ove tra l’altro un punto di riferimento importante come la nostra biblioteca, pur rispettando rigorosamente tutte le misure e gli accorgimenti dettati dalle varie disposizioni, riamane aperta al pubblico per garantire lo svolgersi della vita culturale della città.”