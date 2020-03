Spoleto, al via i lavori nell’area in frana a monte dello stadio Comunale

Dal 9 marzo al 20 aprile sono previste variazioni alla circolazione

Al via le opere di stabilizzazione dell’area in frana a monte dello Stadio comunale. I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta ESSETI S.R.L. e prevedono un primo cantiere lungo via delle Terme , verranno eseguiti da lunedì 9 marzo fino al prossimo 20 aprile.

Per consentire l’esecuzione di questa prima fase di interventi (la seconda interesserà il Parco Chico Mendes e lo Stadio comunale) e limitare al massimo i disagi alla circolazione, sono state previste una serie di variazioni alla circolazione nelle zone del centro storico interessate.

È stato istituito il senso unico di marcia in Corso Mazzini nella direzione via Tobagi – Piazza della Libertà ed il divieto di sosta permanente (ambo i lati) esteso a tutti i veicoli, con l’obbligo della rimozione forzata nel tratto compreso fra l’ingresso del Tribunale e Piazza della Libertà. Divieto di transito e divieto di sosta esteso a tutti i veicoli in via delle Terme, nel tratto compreso fra l’incrocio con Viale Matteotti e l’ingresso dei bagni pubblici, ad eccezione di quelli essenziali ai lavori (verrà garantito il passaggio pedonale).

Sempre in via delle Terme, nel tratto compreso fra l’incrocio con via S. Agata e l’ingresso dei bagni pubblici, è disposto il divieto di transito, esteso a tutti i veicoli ad eccezione di quelli diretti ai passi carrabili e degli autorizzati dal Comando di Polizia Locale.

In via delle Monterozze, nel tratto compreso fra l’incrocio con via delle Terme ed il parcometro, è previsto il divieto di sosta permanente, mentre da via Belli e da via Cavallotti sarà vietato il transito, esteso a tutti i veicoli ad eccezione dei residenti, dei dimoranti, degli ospiti delle attività ricettivo alberghiere ubicate in loco, degli autorizzati dal Comando di Polizia Locale, ai veicoli aventi altezza superiore a 3,20 metri e larghezza superiore a 2,40 metri (contestualmente in via Filitteria sarà reso inattivo il varco per la rilevazione elettronica del passaggio dei veicoli nella relativa ZTL).

In via S. Agata, nel tratto compreso fra via delle Terme e Piazzetta Porta S. Lorenzo, sarà istituito il senso unico di marcia nella direzione via delle Terme-Piazzetta Porta S. Lorenzo ed il divieto di sosta permanente su ambo i lati, esteso a tutti i veicoli con l’obbligo della rimozione forzata.