Sabato 22 febbraio ore 16.30 | Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Continuano gli appuntamenti “Dal Museo al Territorio. Itinerari culturali tematici”, il programma di incontri dedicati ogni volta ad uno specifico argomento introdotto di fronte ad un’opera del Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e poi approfondito sul territorio grazie a visite guidate e trekking.

L’iniziativa, a cura di Sistema Museo, in collaborazione con la Direzione della Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, prevede incontri a cadenza mensile fino a settembre 2020.

Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 16.30 alla Rocca Albornoz si parlerà de “La metallurgia in epoca longobarda” prendendo in esame i preziosi reperti conservati nel Museo Nazionale del Ducato: gioielli, armi e altri manufatti frutto della maestria del popolo longobardo nella lavorazione dei metalli. Con la proiezione di immagini saranno illustrate le diverse tecniche utilizzate e si individueranno i processi che portarono questo popolo a integrare il loro patrimonio, tipico delle popolazioni germaniche, con quello romano-bizantino di matrice mediterranea.

L’incontro prevede una quota di partecipazione di € 7,00 previo acquisto del biglietto di ingresso alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto secondo le tariffe ministeriali vigenti. E’ inoltre disponibile una card abbonamento per 6 appuntamenti al costo di € 38,00.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 del giorno della visita contattando il numero 0743.224952.

Di seguito l’elenco dei prossimi appuntamenti, consultabile anche sul sito www.spoletocard.it e sui social Spoleto Card.

I FRANCESCANI E SPOLETO

Sabato 21 Marzo, ore 16.30- Incontro tematico al Museo

Domenica 22 Marzo, ore 10.30 – Trekking in città

IL TEMPIETTO SUL CLITUNNO TRA PASSATO E PRESENTE

Sabato 18 Aprile, ore 16.30 – Incontro tematico al Museo

Domenica 19 Aprile, ore 10.30 – Visita guidata sul territorio – Tempietto sul Clitunno

IL MAESTRO DELLE PALAZZE

Sabato 16 Maggio, ore 16.30 – Incontro tematico al Museo

Domenica 17 Maggio Aprile, ore 10.30 – Trekking naturalistico – Giro dei Condotti

MONTELUCO SACRO

Sabato 6 Giugno, ore 17.30 – Incontro tematico al Museo

Domenica 7 Giugno, ore 10.30 – Trekking naturalistico a Monteluco

LA ROCCA IN EPOCA CARCERARIA

Sabato 18 luglio, ore 17.30 – Incontro tematico al Museo

I LONGOBARDI E IL RIUSO CONSAPEVOLE

22 Agosto, ore 17.30 – Trekking in città

PASSEGGIATA NEL PARCO DEL CASTELLO

Sabato 26 Settembre, ore 17.30 – Incontro tematico al museo



Quote di partecipazione:

Incontro tematico al Museo / Visita guidata sul territorio € 7,00

Trekking in città / naturalistici € 9,00

Card Abbonamento per N° 6 appuntamenti € 38,00

Per info:

0743.224952 | www.spoletocard.it