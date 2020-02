Spoleto, in Corso Garibaldi il flash mob “One Billion Rising” per il NO alla violenza sulle donne

Appuntamento questo pomeriggio alle 17 – l’appello degli organizzatori

(DMN) Spoleto – anche quest’anno la città di Spoleto ribadisce il suo NO! alla violenza sulle donne e lo fa aderendo all’iniziativa mondiale One Billion Rising a sostegno dei diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne e per lo sviluppo di una convivenza rispettosa fra uomini e donne. L’appuntamento per il flash mob di sensibilizzazione é alle 17 in corso Garibaldi.

Di seguito l’appello diffuso dagli organizzatori:

Anche quest’anno Spoleto aderisce al One Billion Rising . Spoleto è una piccola città e noi un piccolo gruppo di donne in una campagna che vede però coinvolte, nel mondo, oltre 200 nazioni. In Italia la rivoluzione a passi di danza si farà strada in circa 100 città.

Il giorno dopo San Valentino, il 15 febbraio , le strade non saranno invase da cuori ma da una danza la cui forza sta nella consapevolezza e nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, un’energia che si libera nelle piazze e nelle strade di tutto il mondo.

Sapere cos’è la violenza contro le donne, riconoscerne la portata e scegliere di non rimanere indifferenti è il primo passo della “rivoluzione” auspicata. Noi stiamo provando il ballo , ma non è importante conoscere i passi , non è importante seguire perfettamente la musica o essere particolarmente coordinate, l’importante è esserci, per questo chiedo a tutte le mie concittadine di partecipare e ballare con noi.

Tutti possono farlo, uomini e donne , unirsi al flash mob anche semplicemento vestendo i colori simbolo dell’evento – rosso, fucsia, nero -, cantando e danzando sulle note di Break the chain, la canzone simbolo dell’iniziativa.

Dedicare del tempo a ciò cui in cui si crede non è tempo inutile, inutile è star ferme, zitte o limitarsi a condividere post sui social .La danza in questa occasione è una sfida e una celebrazione delle donne che non sono state sconfitte e che non si arrendono

Vi aspettiamo!