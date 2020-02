Visioni d’Autore: il regista Gianfranco Pannone ospite al Cinéma Sala Pegasus

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 21:00



Giovedì 20 febbraio terzo appuntamento dell’anno con Visioni D’Autore, il format organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con Maia Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus.



Alle ore 21:00 sarà ospite in Sala Pegasus il regista Gianfranco Pannone per la presentazione del film “Scherza con i fanti”: evento speciale alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, prodotto e distribuito da Istituto Luce Cinecittà, racconta il rapporto lungo, serio, spesso ironico e stretto tra gli italiani e l’esercito. Pannone parte dall’assunto che un popolo con 2000 anni di guerre, invasioni, imperi e cadute, possa ben essere maestro di pace nel mondo. Nel film il rapporto è raccontato dai diari di quattro soldati (scritti in un arco che va dall’Unità d’Italia ai giorni nostri), da magnifiche canzoni popolari scelte e interpretate da un genio musicale come Ambrogio Sparagna (e da Francesco De Gregori, Giovanni Lindo Ferretti, Francesco Di Giacomo…), dalle preziose, e bellissime immagini del Luce.



Il regista

Gianfranco Pannone. Regista, tra il 1991 e il 1998 ha prodotto e diretto la Trilogia dell’America (Piccola America, Lettere dall’America, L’America a Roma) e nel 2001 Latina/Littoria, premiato come miglior film documentario al Torino Film Festival. Tra i suoi medio e lungometraggi ricordiamo: Pomodori

(1999), Sirena operaia (2000), Pietre, miracoli e petrolio (2004), Io che amo solo te (2005), Cronisti di strada (2006),

Il sol dell’avvenire (2008) – evento speciale al Festival di Locarno, ma che Storia… presentato al Festival di

Venezia 2010, Scorie in libertà (2011-2012), Ebrei a Roma – evento speciale alla Festa del Cinema di Roma

2012. Del 2014 il lungometraggio Sul vulcano, presentato al Festival di Locarno, mentre nel 2015 è a Venezia con L’esercito più piccolo del mondo. Segue Lascia stare i santi, prima parte di un dittico con Scherza con i fanti. Nel 2017 realizza Mondo Za su Cesare Zavattini, e Con Ugo, su e con Ugo Gregoretti. I suoi lavori gli sono valsi la partecipazione a numerosi festival italiani e internazionali. Socio fondatore di Doc/It e membro dell’associazione 100autori, insegna regia al Master di cinema e televisione dell’Università Suor Orsola Benincasa, al Dams di Roma Tre e al Csc di Roma e Palermo.



Al termine della proiezione Q&A condotto da Roberto Lazzerini, formatore esperto di cinema.