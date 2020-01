Spoleto, ‘Dal Museo al Territorio’, itinerari culturali tematici a cura di Sistema Museo

Il primo appuntamento dedicato a “San Ponziano Patrono di Spoleto” – tutti gli eventi in programma

Sistema Museo, in collaborazione con la Direzione della Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, presenta il programma di valorizzazione del patrimonio culturale locale “Dal Museo al Territorio. Itinerari culturali tematici”.

L’iniziativa, che prende avvio a partire dal mese di gennaio fino a settembre 2020, propone un calendario di appuntamenti a cadenza mensile, che identifica la Rocca come polo culturale da cui promuovere la città e le aree limitrofe.

Ciascun incontro sarà infatti dedicato ad uno specifico argomento introdotto di fronte ad un’opera del Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e poi approfondito sul territorio grazie a visite guidate e trekking.

Il primo appuntamento dedicato a “San Ponziano Patrono di Spoleto” si terrà sabato 11 gennaio 2020 alle ore 16.30 presso la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e proseguirà sul territorio domenica 12 gennaio alle ore 15.00 con la visita alla Chiesa di San Ponziano.

Tutti gli incontri sono prenotabili fin da ora telefonando al numero 0743.224952.

Ciascun incontro prevede una quota di partecipazione previo acquisto del biglietto di ingresso alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto secondo le tariffe ministeriali vigenti.

Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti, consultabile anche sul sito www.spoletocard.it e sui social Spoleto Card.



SAN PONZIANO PATRONO DI SPOLETO

Sabato 11 Gennaio, ore 16.30 – Incontro tematico al Museo



Domenica 12 Gennaio, ore 15.00 – Visita guidata sul territorio – Chiesa di San Ponziano



LA METALLURGIA IN EPOCA LONGOBARDA

Sabato 22 Febbraio, ore 16.30 – Incontro tematico al Museo



I FRANCESCANI E SPOLETO

Sabato 21 Marzo, ore 16.30- Incontro tematico al Museo



Domenica 22 Marzo, ore 10.30 – Trekking in città



IL TEMPIETTO SUL CLITUNNO TRA PASSATO E PRESENTE

Sabato 18 Aprile, ore 16.30 – Incontro tematico al Museo



Domenica 19 Aprile, ore 10.30 – Visita guidata sul territorio – Tempietto sul Clitunno



IL MAESTRO DELLE PALAZZE

Sabato 16 Maggio, ore 16.30 – Incontro tematico al Museo



Domenica 17 Maggio Aprile, ore 10.30 – Trekking naturalistico – Giro dei Condotti MONTELUCO SACRO

Sabato 6 Giugno, ore 17.30 – Incontro tematico al Museo



Domenica 7 Giugno, ore 10.30 – Trekking naturalistico a Monteluco



LA ROCCA IN EPOCA CARCERARIA

Sabato 18 luglio, ore 17.30 – Incontro tematico al Museo



I LONGOBARDI E IL RIUSO CONSAPEVOLE

Sabato 22 Agosto, ore 17.30 – Trekking in città



PASSEGGIATA NEL PARCO DEL CASTELLO

Sabato 26 Settembre, ore 17.30 – Incontro tematico al museo



Quote di partecipazione:

Incontro tematico al Museo / Visita guidata sul territorio € 7,00

Trekking in città / naturalistici € 9,00

Card Abbonamento per N° 6 appuntamenti € 38,00



Per info e prenotazioni:

0743.224952 | www.spoletocard.it