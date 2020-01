Visite tematiche guidate alla Rocca Albornoziana

Il programma delle festività

In occasione delle festività natalizie il Polo Museale dell’Umbria – Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto in collaborazione con Sistema Museo propongono uno speciale programma di visite guidate tematiche alla Rocca Albornoz di Spoleto volte alla valorizzazione del prestigioso monumento e degli importanti cicli pittorici che ornano la Camera Pinta della fortezza papale.

Programma delle visite guidate tematiche

Venerdì 3 Gennaio 2020, ore 11:30

Paesaggi, stemmi e cavalieri

Sabato 4 Gennaio 2020, ore 11:30

La grande Rocca

Domenica 5 Gennaio 2020, ore 11:30

Storie d’amore e di armi

Lunedì 6 Gennaio 2020, ore 11:30

Che fortezza!

Le visite guidate in programma sono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono aperte a tutti con una tariffa di partecipazione di € 3,00, previo l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento. Prenotazione obbligatoria. Il luogo d’incontro per le visite guidate è presso la biglietteria della Rocca Albornoz.