Coronavirus, le Farmacie Comunali di Spoleto consegnano farmaci a domicilio

Un servizio reso possibile dall’accordo di collaborazione tra A.S.SO.FARM. e la Croce Rossa Italiana – ecco chi può accedere al servizio e come fare

Riceviamo con piacere dall’amministratore delle Farmacie Comunali di Spoleto e pubblichiamo integralmente:

Si rende noto che, in data odierna, è stato stipulato un accordo di collaborazione tra A.S.SO.FARM. e la Croce Rossa Italiana (CRI) che ha per oggetto la consegna dei farmaci a domicilio alle persone alle quali è sconsigliato spostarsi al di fuori della propria abitazione o impossibilitati a recarsi presso una farmacia.

Anche le Farmacie Comunali di Spoleto si impegnano a mettere a disposizione tale servizio per aiutare i propri cittadini.

Il servizio prevede la consegna di Farmaci a domicilio a tutte quelle persone impossibilitate a recarsi presso una farmacia.



Contattando il numero verde 800.065510 si può effettuatr la richiesta di consegna dei farmaci a domicilio, assicurando quindi gli essenziali parametri di continuità e aderenza alla terapia.

I destinatari del Servizio sono i seguenti:

• Persone di età superiore a 65 anni

• soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre sopra ai 37,5 gradi

• Persone non autosufficienti o sottoposte alla misura di quarantena risultati positivi al COVID-19

Il servizio può essere richiesto esclusivamente al numero 800.065510 attivo H24, 7 giorni su 7.

All’atto della richiesta, il richiedente dovrà indicare l’indirizzo di ritiro della ricetta e della consegna dei farmaci.

L’accordo ha validità fino al 3 aprile 2020 con possibilità di proroga fino alla data indicata da ulteriori DPCM che limitino lo spostamento delle persone.