Primo caso di Coronavirus a Campello sul Clitunno

Il sindaco Calisti : 《La persona in questione non è una persona anziana ed era già in isolamento da oltre 15 giorni 》

(DMN) Campello sul Clitunno – é stato ufficializzato nel pomeriggio di oggi (31 ), dalle autorità competenti, il primo caso di Coronavirus Covid-19 sul territorio comunale di Campello sul Clitunno.

“Nel primo pomeriggio – ha annunciato il sindaco Maurizio Calisti tramite la pagina Facebook ufficiale del Comune – sono stato stato avvertito dalla ASL del territorio, del primo caso di Contagio all’interno del Comune di Campello sul Clitunno. La persona in questione non è una persona anziana ed era già in isolamento da oltre 15 giorni all’ interno della propria abitazione.

Ho provveduto a contattare telefonicamente questa persona – prosegue il primo cittadino- per anticipare l’invio dell’ordinanza contumaciale e per portare il mio saluto di vicinanza con l’augurio di una pronta guarigione. La persona ha riferito di sentirsi in buona condizione e di non avvertire sintomi gravi.

Sono stati individuati i contatti avuti dal soggetto, i quali sono stati sottoposti cautelativamente ad isolamento fiduciario. Si rinnova – conclude Calisti – l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento.”