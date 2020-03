Copertina del magazine “La Fiera Letteraria” sarà firmata dal designer Pietro Camardella

Un libro diretto da Luca Filipponi e da Angelo Sagnelli con la grafica e la comunicazione di Paola Biadetti

Il Menotti Art Festival Spoleto nel mese di Febbraio 2020 ha realizzato notevoli accordi di cooperazione in ambito comunicativo in particolare con il Manager e Designer della Ferrari Pietro Camardella per la copertina del Magazine “La Fiera Letteraria”, libro diretto da Luca Filipponi e da Angelo Sagnelli, grafica e comunicazione di Paola Biadetti.

Il Magazine editato dalla Kermesse Spoletina sarà pubblicato per il Giugno 2020 ma in questa fase temporale si stanno raccogliendo numerosi approfondimenti e lo speciale che sarà su Andy Warhol e la Pop Art Americana.

Per l’occasione il Menotti Art Festival Spoleto (dal 25 al 28 Settembre 2020 ) ha stretto delle importantissime partenership editoriali, comunicative e culturali con dei network leader negli USA e UK ma con un’influenza straordinaria nel mondo intero: la testata www.frieze.com e con la storica rivista di arte americana Interview Magazine il famoso Magazine fondato da Andy Warhol nel 1969.

Soddisfatto il Presidente del Menotti Art Festival Spoleto Prof. Luca Filipponi:<<Questo periodo di riflessione ci darà il tempo per realizzare questo speciale e di elaborare altri progetti in partnership con i network e le Fondazioni Americane.