L’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto non si ferma: in programma una videoconferenza con il prof. Giuseppe Croce

Interessante iniziativa dell’Istituto spoletino, si parlerà di “Futuro tra politica ed economia”



Videoconferenza con il prof. Giuseppe Croce

L’energia culturale e propositiva dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto non si ferma: in questo periodo di emergenza le attività didattiche non si sono arrestate, piuttosto convertite, seguitando con esse le prerogative di proposta produttiva di cultura, informazione e formazione ad ampio spettro e valenza transdisciplinare. Su iniziativa delle classi quinte delle due sezioni del Liceo Classico, coordinate dalla professoressa Di Noia, si è organizzata una videoconferenza sul tema “Futuro tra politica ed economia”.

È possibile un confronto tra le crisi del 1929, del 2008 e quella attuale?

Il ruolo dei ventenni: quali aspettative e compiti?

Questa situazione economica come si riflette nella politica? E sulle istituzioni democratiche?

Le tecnologie quanto e perché sono così importanti?

Gli aspetti psicologici quanto incidono sull’economia (vedi ad esempio le scorte di spesa esagerate)?

Il sistema americano caratterizzato da una sanità privata verrà modificato?

Cosa si può imparare da questa crisi, cosa si poteva prevenire? Come giocare d’anticipo?

Queste alcune delle domande rivolte dagli studenti a cui cercherà di rispondere il Prof. Giuseppe Croce, docente di economia presso l’Università La Sapienza di Roma.

La video conferenza si terrà il giorno 15 Aprile alle ore 18,00.



Le modalità per la partecipazione del pubblico esterno alla scuola saranno comunicate sul sito www.liceospoleto.edu.it

Il Dirigente Mauro Pescetelli ringrazia in anticipo quanti vorranno intervenire a questa iniziativa, volta non solo a valorizzare l’istruzione e la formazione degli studenti, ma soprattutto a promuovere una informazione sostanziata di competenza e spirito di ricerca, per salvarci dal virus parallelo al covid 19: quello delle conclusioni tratte dal sentito dire e dalla pandemia acritica della approssimazione.