Nel segno dell’astrattismo, artisti in mostra a Spoleto fino al 13 marzo

Filipponi: 《Grandi soddisfazioni dalla Galleria Caffè Letterario del Sansi》

Presso la galleria Caffè Letterario del Sansi Spoleto via della Salara Vecchia 21 è in corso dal 1 Marzo fino al 13 Marzo la mostra di Arte Contemporanea con opere di Artisti Astrattisti.

Si tratta del maceratese Silvio Craia, del Filosofo Medico ed Artista romano Valerio Giuffrè, dell’ Artista laziale ma residente a Spoleto Rossana Angelini e dell’ Artista pluripremiato spezzino Lorenzo Ludi: un mix straordinario di tecniche, stili personalità e confronto tra eccezionali percorsi artistici.

Soddisfatto il Presidente del Menotti Art Festival il Prof. Luca Filipponi: 《Questo spazio ci sta dando notevoli soddisfazioni artistiche e culturali, così come la mostra in corso a Bruxelles in Avenue Louise 210 che è stata prorogata fino al 31 Marzo che ha avuto consensi importanti di critica e di pubblico tantochè il catalogo Giovani Europei Speciale Bruxelles (foto sotto) è stato tradotto in francese e in inglese》.