Chiusura Caffè Letterario, arriva l’interrogazione in Consiglio Comunale

La vicenda della chiusura del Caffè Letterario presso Palazzo Mauri esige chiarezza e per questo ho presentato una interrogazione al Sindaco e alla Giunta.

In seguito alla conferenza stampa della cooperativa “Tutta scena” che ha in gestione l’attività in questi anni sono emersi fatti che denunciano una gestione dell’intera vicenda a dir poco disdicevole.

Dalle dichiarazioni dei gestori del Caffè Letterario, infatti, si evincerebbe che, nonostante i ripetuti solleciti, non c’è mai stata la volontà concreta da parte dell’amministrazione di un incontro atto a risolvere le oggettive problematiche che dal 2017 hanno colpito la struttura e che erano ben note: scarsa manutenzione, infiltrazioni di pioggia, malfunzionamento del sistema di raffrescamento dei locali che rendono disagevole la fruizione in estate, periodo di maggior afflusso alla struttura. Al centro della questione ci sarebbero, infatti, problemi strutturali mai affrontati dal Comune e scarsa manutenzione dei locali che hanno portato addirittura la Asl a dichiarare il locale inadatto alla somministrazione di alimenti e bevande.



Inoltre non si comprende perché l’amministrazione non abbia mai notificato ai gestori le fatture delle utenze (probabilmente per una sorta di compensazione?), per poi improvvisamente presentarle il conto totale, tutto insieme, mettendo la cooperativa in gravi d inevitabili difficoltà.



Tutto ciò ha a che fare anche con le linee politiche di questa Giunta. Infatti la diminuzione di iniziative culturali presso Palazzo Mauri, come evidenziato dai gestori del Caffè Letterario, da parte dell’amministrazione non è un bel segnale per una città che ha fatto della cultura la sua mission e l’aumento dell’affitto per le sale soprastanti ne scoraggia l’utilizzo da parte di associazioni e di singoli cittadini.



Ci chiediamo come si possa gestire in tale modo una vicenda che non riguarda solo una attività commerciale all’interno di uno dei palazzi più belli e significativi di Spoleto, ma complessivamente un luogo che riveste un’importanza strategica, quale punto di aggregazione, veicolo di cultura e centro promotore di vitalità del centro storico, e che quindi, proprio per questa sua utilità pubblica, non deve essere concepito come forma di operazione puramente commerciale.