Spoleto, il nuovo assessore Mazzoli si presenta in Consiglio Comunale

《Metto al servizio del Comune e della città la mia professionalità e spero di poter svolgere il mio compito nel migliore dei modi》

(DMN) Spoleto – in questi minuti, é in corso nella sala Spoletium di Palazzo Comunale, la seduta del massimo consesso cittadino. All’Ordine del giorno c’è l’atteso Esame delle Osservazioni della Variante al Piano Regolatore Generale, parte strutturale. Nella fase delle Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali, oltre ad un’ampia discussione sull’emergenza nazionale Coronavirus, é stata l’occasione per fare le presentazioni del nuovo assessore al Personale, l’Avvocato Elisabetta Mazzoli.

“Ho accettato l’invito del Sindaco nel poco tempo che mi é stato concesso – ha detto l’Avvocato Mazzoli ai consiglieri comunali – ho pensato di poter mettere al servizio del Comune e della città la mia professionalità e spero di poter svolgere il mio compito nel migliore dei modi. Sono a disposizione per qualsiasi esigenza e per ascoltare tutti per poi portare avanti le azioni che saranno necessarie nell’interesse della città”.