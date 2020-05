Castel Ritaldi, ecco le ordinanze per la ‘Fase 2’

Proroga delle precedenti anti contagio e regolamentazione dell’accesso ai cimiteri tra le decisioni del sindaco Elisa Sabbatini

(DMN) Castel Ritaldi – sono state firmate dal Sindaco Elisa Sabbatini le proroghe per le ordinanze anti contagio valide anche nella cosiddetta ‘fase 2’, nel dettagio:

n. 17 del 03/04/2020 relativa all’attivazione del “Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Modifiche ed integrazioni alla ordinanza n. 12 del 16/03/2020”;

n. 23 del 08/04/2020 relativa all’uso obbligatorio di mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, nonché guanti monouso, per l’accesso agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito, farmacie e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’ingresso generalizzato di persone, nonché sui mezzi di trasporto pubblici, fermo restando il rispetto di ogni altra misura prevista dalle attuali disposizioni in materia igienico sanitaria;

n. 21 del 03/04/2020, di modifica ed integrazione alla ordinanza n. 11/2020, inerente la chiusura al pubblico dei giardini pubblici, delle aree verdi e delle aree gioco per bambini site nel territorio comunale, compreso il fontanello di acqua naturizzata sito in Frazione Bruna.

Mentre, secondo l’ordinanza numero 31, a decorrere dal 06/05/2020 è prevista la seguente disciplina degli ingressi ai cimiteri: