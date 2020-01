Canicross, successo per la gara all’AgriLeisureTime di Terraia

Presenti circa 50 binomi

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla gara di Canicross svoltasi ieri a Terraia nella bellissima location dell’AgriLeisureTime. Circa 50 i bonomi presenti al via nelle varie discipline tra cui lo spoletino Enrico Calandri Enrico col suo Lewis vice campione italiano nella specialità del Canicross.

Calandri e Lewis hanno chiuso il trail in 13.49 vincendo la propria categoria e arrivando secondi nella classifica generale a soli 30″ da vincitore Mattia Minori e Puma, atleta di Roma anche lui in forza alla nazionale italiana come il nostro Enrico.

Buona anche la prestazione dell’altro alteta di casa Paolo Gianfelici con Endy che però ha dovuto impiegare la maggior parte delle sue energie dell organizzazione dell evento che è stato impeccabile ed apprezzato a tutti .