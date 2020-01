Eccellenza, Castel del Piano-Spoleto 1-1 : soli in testa alla classifica

Mortaroli risponde a Taccucci: é il gol che vale la vetta solitaria le parole dei protagonisti

Importante pareggio per lo Spoleto Calcio di Cristiano Gagliarducci in Casa Castel Del Piano. L’1-1 finale vale la vetta solitaria della classifica del campionato di Eccellenza Umbra dopo 17 turni.

Al 35’pt i padroni di casa si portano in vantaggio con un gol di Taccucci su azione di calcio d’angolo.

Nel secondo tempo, al 30’, lo Spoleto Calcio rimane in 10 a causa di una doppia ammonizione rimediata da De Paolis. Al 45’st Mortaroli pareggia il numero delle reti: è 1-1.

Le parole dei protagonisti

Mortaroli – “E’ stata una partita difficile perché il campo era ostico. A dir la verità è un campo dove non tutte le squadre riescono a fare punti.

E’ stata una partita a senso unico, con noi protagonisti e sempre in attacco.

Un avvio un po macchinoso per poi trovare la strada giusta.

In ogni modo, i padroni di casa, sono stati bravi a sfruttare la loro occasione del gol.

Noi, invece, abbiamo dimostrato di essere un vero gruppo unito considerando che siamo rimasti in inferiorità numerica al 30’ st causa espulsione di De Paolis.

Il gol del pareggio è arrivato al 45’st: punizione dalla trequarti di Lira Ferreira, il difensore ha lasciato rimbalzare la sfera ed io di testa ho fatto il pallonetto al portiere”.

Mister Gagliarducci – “ Il pareggio è giusto e ne è valso come primato, sono molto contento. Nel secondo tempo pur essendo rimasti in 10 non abbiamo mollato. Siamo primi in classifica ma un punto significa una partita; le avversarie sono forti e il campionato si deciderà nelle ultime giornate”.

Il tabellino

Acd Castel Del Piano-Ssd Spoleto Calcio 1-1

Asd Castel Del Piano: Cocchini, Barluzzi, Moscatelli, Melillo, Taccucci, Mezzasoma, Paradisi, Ndingue, Menichini, Ubaldi, Catani

A disp.: Alunni, Calzola, Paparelli, Busi, Nardella, Timbri, Musaj, Merkous, Corboli

All.: Giacchetti

Ssd Spoleto Calcio – Palanca, Coppola (13’st De Paolis), Tommaselli, Lira Ferreira, Mechetti (Priorelli 1’st), Scipioni, Guatieri (25’st Mortaroli), Menegat, Cisse’ (Luparini 1’st), Veneroso, Brace (34’pt Di Patrizi)

A disp.: Cosimetti, Di Patrizi, De Paolis, Marinaro, Mortaroli, Priorelli, Luparini, Gargiulo, Missaglia

All.: Cristiano Gagliarducci

Arbitro: Daniele Crovatti ( Sez. Città’ di Castello); Ass.: Alessio Proietti e Federico Giovanardi (Sez. Terni)

Ammoniti: Menegat, Coppola, De Paolis

Espulsione: De Paolis (doppia ammonizione)

Marcatori: 35’pt Taccucci; 45’st Mortaroli