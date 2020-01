Oro per la squadra femminile di spada dell’Accademia della Scherma Spoleto

Carlini Valeria, Pamela Franceschelli e Giulia Leone promosse in C1

Il nuovo anno è iniziato con la promozione in C1 della squadra femminile di Spada dell’Accademia Scherma Spoleto. Domenica 12 gennaio all’Eucity di Roma si è disputata la gara valida per la prova di qualificazione Zona Centro per la serie C2 di Spada.

Le spadiste Carlini Valeria, Pamela Franceschelli e Giulia Leone dopo essersi qualificate al primo posto al termine dei gironi, hanno raggiunto, punto dopo punto, la finale, fino a conquistare l’oro.

Grande è la soddisfazione del presidente Gianni Verdini e di tutto lo staff tecnico dell’Accademia.