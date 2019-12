Spoleto, si é spento Gianfranco Scardabozzi

(DMN) Spoleto – lo sport spoletino é in lutto. Nel giorno di Natale, improvvisamente, all’età di 76 anni, si é spento Gianfranco Scardabozzi, imprenditore e storico presidente della Bacigalupo, da due stagioni confluita nella BM8 Spoleto.

Questo il messaggio di cordoglio apparso sulla pagina Facebook ufficiale della società:

Era un pezzo di noi, era parte di noi.

Spoleto perde uno degli ultimi Signori del calcio, Scarabozzi era il calcio.

Sempre a supportarci al di là della rete, e la foto non è casuale, sempre sugli spalti anche nelle trasferte più lontane, sempre con noi.

Alla Famiglia giungano le più vive condoglianze per la morte di Gianfranco da tutti noi della BM8 Spoleto che lo abbiamo sempre apprezzato per la sua pacatezza, i suoi sorrisi e per la sua voglia di calcio.