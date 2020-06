Spoleto, riaprono le aree gioco

L’assessore Zengoni:”I bambini e le bambine potranno tornare a giocare liberamente nei parchi e nei giardini pubblici della città”

Riaprono a Spoleto le aree gioco per bambini ed adolescenti. Da domani martedì 16 giugno torneranno nuovamente pienamente fruibili tutti i 26 spazi gioco presenti nel territorio comunale.

È quanto ha disposto il Sindaco Umberto de Augustinis, a seguito delle modifiche stabilite nelle linee guida dell’allegato 8 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, firmando questa mattina l’ordinanza sindacale n° 138.

Il Comune di Spoleto garantirà il controllo e la pulizia periodica delle parti più toccate delle attrezzature presenti nei parchi gioco e apporrà specifici cartelli informativi sul rispetto dei comportamento da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

Le stesse linee guida individuano alcune specifiche responsabilità del genitore o dell’accompagnatore adulto: oltre a garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), i bambini e gli adolescenti dovranno essere accompagnati, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità.

In particolare, per i bambini da 0 a 3 anni, bisognerà utilizzare una carrozzina o un passeggino o, comunque, garantirne il controllo diretto (in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire sarà necessaria la presenza di un accompagnatore).