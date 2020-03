É accaduto questa notte – foto

(DMN) Spoleto – la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto, é intervenuta poco dopo la mezzanotte di lunedì (2), per spegnere l’incendio che si stava sviluppando all’interno di un negozio di abbigliamento e articoli per bambini, in via Flaminia. Nessuna persona risulta ferita. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per accertare le cause dell’incendio.