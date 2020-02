Agenda Urbana: proseguono i lavori in Viale Martiri della Resistenza

Entro il 20 marzo saranno ultimati gli interventi nell’area della Posterna

Termineranno il prossimo 20 marzo i lavori nell’area antistante il Parcheggio Posterna. L’esecuzione degli interventi iniziati nel mese di febbraio stanno riguardando l’area di attesa e fermata bus, dove verrà realizzata una nuova aiuola con sedute di attesa, i marciapiedi e le isole spartitraffico per agevolare le manovre.

Il taglio dei cinque tigli, avvenuto la scorsa settimana, si è reso necessario a causa dello stato delle alberature, arrivate a fine ciclo vegetativo, la cui pericolosità era stata controllata in passato attraverso una serie di potature di riduzione della chioma. Con la realizzazione della nuova aiuola è prevista anche la messa a dimora di tre nuovi tigli, a cui sarà garantito uno spazio maggiore per il naturale sviluppo di questa specie di albero.

Dopo l’ultimazione dei lavori all’altezza della Posterna, verrà completato il collegamento tra viale Martiri della Resistenza e via Interna delle Mura dove è stato già demolito il manufatto che ostruiva il passaggio (nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo da parte della Soprintendenza per effettuare l’ispezione delle campionature per definire la tipologia di finiture), a cui seguirà la realizzazione, in via Interna delle Mura, del marciapiede che garantirà il passaggio in sicurezza dei pedoni dall’attraversamento delle mura fino alla Posterna.

Successivamente i lavori riguarderanno l’incrocio davanti all’Istituto ‘Giovanni Spagna’ e, in ultimo, quello di fronte al Supermercato Tigre, dove verranno realizzati due attraversamenti pedonali in sicurezza.

Gli interventi, che termineranno entro la fine del mese di maggio, sono finanziati con i fondi POR-FESR, i lavori sono realizzati dall’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) formata da Cogem srl, Pari costruzioni srl e Sogemar srl per un importo complessivo di € 152.960.69.

Immagine da Google