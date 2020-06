Città (in) Formazione



Il tema delle imprese è controverso è sempre attuale. Durante il secondo dei Qasbatalks ne abbiamo parlato con tre importanti ospiti cercando di mescolare tradizione e innovazione, imprese del territorio e realtà emergenti e consolidate italiane.

La sfida di venerdì 29 è stata quella di fondere insieme la tradizione nostrana di un’azienda di grande valore, grazie a Chiara Coricelli della Pietro Coricelli SPA, con interpreti di primo ordine del panorama digital italiano quali Cosmano Lombardo ed Emanuele Borasio.

Cosmano, chairman del Web Marketing Festival, ha espresso la sua visione chiara e a tratti illuminante sul mondo delle imprese, soprattutto startup digitali, che operano nel nostro paese. Emanuele ci ha illustrato invece la sua premiata startup, che opera nel campo della realtà aumentata, confessando i vantaggi dell’essere in questo campo, e gli svantaggi di farlo in un paese non pronto all’innovazione e alla libera impresa.

Ne esce un’immagine a due facce: una, quella della grande inventiva dei nostri giovani e delle risorse che abbiamo che non andrebbero sprecate; L’altra, quella di un paese non pronto ad accogliere la rivoluzione digitale e, soprattutto, a credere in progetti innovativi.

Ciò che ha accomunato tutti è stata l’opinione di Chiara che ha paragonato la gestione di un progetto imprenditoriale come la gestione di un figlio: un qualcosa da amare e crescere con passione e, necessariamente, sacrificio.

In conclusione ne esce che bisogna andare avanti, inseguire i propri sogni e trovare il modo di realizzarli e renderli realtà, comunque e dovunque.

Qasbatalks#3: Città (in) Formazione

La scuola e la formazione, il mondo della cultura e, in una definizione, “i produttori di idee” sono fantasmi in un paese dove la parola “scuola” da sempre evoca uno spazio fisico chiuso, associato a un edificio fatto di muri all’interno di cancelli e recinzioni.

Questa immagina cui siamo mentalmente associati è l’emblema di questi ultimi mesi, la scuola oggi è un luogo fisico chiuso, in tutti i sensi.

Il terzo QasbaTalk è un tentativo di aprire i cancelli della scuola, intesa però come globale e per tutti, una crescita culturale che implichi la partecipazione di una intera comunità. Può la città diventare scuola? Possiamo giocare con lo spazio urbanistico e sfruttare le risorse umane e le competenze esistenti nella comunità cui apparteniamo per creare conoscenza, educazione e crescita?

Ne parleremo con Roberto Tartaglione, filologo e grammatico, che ci illustrerà l’importanza del suo “Approccio culturale”.

Chad Davidson, professore presso l’Università della West Georgia, quindi ci darà esempi concreti su come sviluppare economia attraverso programmi di studio all’estero.

Elio Cordiano ci parlerà di come trasformare la città in una grande scuola di formazione a cielo aperto.

Coordina Elisa Bassetti, esperta in glottodidattica e formatrice, da anni impegnata nella promozione di Spoleto e della cultura italiana nel mondo.