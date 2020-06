I qasba talks vanno in vacanza, ma prima della pausa estiva, un ultima “puntata” col botto

L’impatto della cultura e dell’arte, non solo a Spoleto



Venerdì 26 giugno alle 17, ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con i Qasba Talks: “Cultura Impact”. Gli ospiti sono d’eccezione: Luca Raffaelli, giornalista, scrittore e massimo esperto di fumetto e cinema di animazione, Marco Ercolani e Giada Santel, esperti di musica e organizzatori di concerti presso la Barley Arts, Raffaella Torlini, presidente dell’associazione culturale Teude.

Cercando di superare lo stereotipo degli “artisti che ci fanno tanto divertire”, si parlerà, invece, dell’arte che lascia il “segno”, di arte visuale e di arte musicale, di festival, di manifestazioni di nicchia e di quelle di massa.

“Se nel quinto qasba talks, abbiamo approfondito il valore del terzo settore e del sociale, venerdì vogliamo provare a misurare l’impatto della cultura nella società odierna. Con uno sguardo al passato, parleremo dei possibili scenari futuri e dei progetti da mettere in campo.”

Covid ha inevitabilmente messo in crisi interi settori e posto in discussione la capacità di reazione al problema da parte delle istituzioni. Ma la cultura c’è e vive tra noi, forse addirittura, la cultura siamo noi.