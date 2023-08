Serie B, Catanzaro-Ternana 2-1

Seconda sconfitta

(DMN) Lecce – seconda sconfitta in altrettante gare disputate nel campionato cadetto 2023/2024 per la Ternana di Cristiano Lucarelli. Al “Via Del Mare”, dove il Catanzaro è costretto a giocare in attesa di riavere il “Ceravolo”, i calabresi si sono imposti di misura, un 2-1 concretizzato da un calcio di rigore trasformato nel finale concesso per un fallo di Proietti su D’Andrea. In rete Biasci e Vandeputte su rigore, mente per le fere aveva temporaneamente accorciato le distanze Raimondo.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli (34′ st Krajnc); Oliveri (14′ st Stoppa), Ghion, Verna (14′ st Pompetti), Vandeputte; Biasci (34′ st D’Andrea), Iemmello (K, 14′ st Donnarumma). A disp.: Sala, Krastev, Curcio, Brignola, Pontisso, Sounas, Kasteris. All.: Vincenzo Vivarini

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Celli; Diakité, Luperini (19′ st Mărginean), Łabojko (19′ st Proietti), Pyyhtiä, Corrado (1′ st Favasuli); Falletti (K, 36′ st Distefano), Raimondo (31′ st Favilli). A disp.: Brazão, Capanni, Casasola, Capuano, Paghera, Travaglini, Lucchesi. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Niccolò Baroni (Firenze)

Assistenti: Claudio Barone (Roma), Marco Ceolin (Treviso)

IV Ufficiale: Antonio Di Reda (Bisceglie)

VAR: Luca Pairetto di Torino (AVAR: Davide Di Marco di Ciampino)

Marcatori: 10′ pt Biasci (C.), 45′ pt Raimondo (T.), 43′ st Vandeputte (C., rig.)