Pre opening della mostra di Gianni Asdrubali sabato 27 giugno alle ore 11. L’apertura dalle ore 15.30 – La Casa Romana e la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo riapriranno sabato 4 luglio

Palazzo Collicola riapre al pubblico dopo la chiusura degli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Domani, sabato 27 giugno, alle ore 11.00 è in programma l’inaugurazione della mostra dell’artista Gianni Asdrubali “Surfing with the Alien”, curata da Marco Tonelli (Direttore di Palazzo Collicola) e Bruno Corà (Presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri e membro del Comitato scientifico di Palazzo Collicola). La mostra e il Palazzo saranno aperti al pubblico dalle ore 15.30.

Nella prima settimana non sarà possibile visitare il Piano Nobile a causa dei lavori di allestimento della mostra di Paolo Canevari “Materia oscura” (l’inaugurazione è prevista per sabato 4 luglio con il pre opening alle ore 11 e l’apertura al pubblico dalle ore 15.30).

Nei mesi di giugno e luglio Palazzo Collicola sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle ore 19.00. Ad agosto e settembre l’orario sarà il seguente: giovedì 15.30-18.30 e dal venerdì alla domenica 10.30-13.00 e 15.30-19.00.

Sabato 4 luglio è invece in programma l’apertura al pubblico della Casa Romana e della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo.