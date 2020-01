Evento di ‘Mezz’ora dopo la chiusura’, 24 gennaio Palazzo Collicola

L’appuntamento di Mezz’ora dopo la chiusura di venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 18.30 è dedicato alla mostra Raspi, Collages e dipinti 1959 – 1963 inaugurata lo scorso 14 dicembre e dedicata all’artista spoletino che fece parte del gruppo dei 6 di Spoleto. La mostra sarà illustrata dal curatore Architetto Giorgio Flamini con l’eccezionale presenza dell’artista Piero Raspi.

L’esposizione è incentrata sui Collages, nati come sperimentazione tra il 1958 e il 1964. Tale produzione si alterna ai grandi quadri informali, dai quali si differenzia principalmente per la presenza di una vena ironica leggera e sottile come una velatura. Caratteristica comune a tutti è l’essere stati per anni celati negli archivi dell’autore e per questo essere, per alcuni, assolutamente inediti. L’appuntamento è a Palazzo Collicola alle ore 18.30.

Quota di partecipazione

Visita guidata – Intero € 7,00

Visita guidata – Ridotto € 5,00 per Spoleto Card e fidelizzati

Aperitivo – € 5,00

E’ consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:

news.spoletomusei@sistemamuseo.it 0743.46434

Ultimo appuntamento di gennaio 2020

Venerdì 31 gennaio – ore 18:30

Il Direttore Marco Tonelli presenta

Raphael, Accardi, Pepper, Penalba, Gandolfi, Kennedy

Le artiste della collezione