Dal 7 febbraio. Corsi gratuiti con prenotazione

Ripartono, da venerdì 7 febbraio, per il secondo anno consecutivo, gli incontri della scuola per genitori, dal titolo“ Come diventare un genitore quasi perfetto, un Per-Corso di Tras-Formazione”.

L’iniziativa, inserita nel Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Spoleto per le azioni a valere sull’asse 2 “inclusione sociale e lotta alla povertà” del Por FSE – Umbria 2014-2020, si propone di riflettere sull’essere genitori oggi e sui temi educativi che sostengono la crescita dei figli.

Gli incontri saranno complessivamente 6, a cadenza mensile, e termineranno il 5 giugno. Si terranno al Centro Famiglia in viale Martiri della Resistenza (nello stesso edificio che ospita l’asilo nido Il Girotondo).

Il percorso pensato per genitori di bambini da 0 a 7 anni sarà condotto dalla Dott.ssa Maria Luisa Papa, psicologo psicoterapeuta di formazione psicoanalitica – Dirigente Sanitario Psicologo presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile della USL 2 di Perugia e del Servizio Adozioni Nazionali e Internazionali del Comune di Perugia.

Il Dott. Mauro Benedetti, psicologo psicoterapeuta di formazione psicoanalitica – Dirigente Sanitario Psicologo nella Asl di Perugia, condurrà gli incontri per genitori di bambini da 8 a 14 anni.

Gli incontri prevedono una modalità interattiva con i genitori per trovare delle risposte attraverso il confronto e il dialogo tra i membri del gruppo.. Dai dubbi , dalle domande e dalle problematiche emerse, i conduttori porteranno la riflessione verso una ricerca del sapere personale .

La partecipazione al corso è gratuita.

E’ necessaria la prenotazione/iscrizione telefonando ai seguenti numeri: 0743 221300 339 7390815