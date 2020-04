Coronavirus, due nuovi casi a Spoleto

La situazione aggiornata a Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno

(DMN) – la Regione Umbria ha pubblicato i dati ufficiali in merito la situazione Coronavirus sul territorio regionale aggiornata al 25 aprile 2020 alle ore 10.23.

Spoleto – Nella città del Festival sono stati accertati due nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime ore. I pazienti attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale sono 18 (29 casi in totale, non si registravano incrementi dal 3 aprile) , due di questi si trovano ricoverati in ospedale (nessuno spoletino positivo al Coronavirus é stato ricoverato, anche nei giorni precedenti, al San Matteo degli Infermi) mentre 16 pazienti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.

Campello sul Clitunno non ci sono più casi attivi di positività al Coronavirus Covid-19. A darne l’annuncio, in attesa dell’ufficialità che dovrà essere data dalla Regione Umbria, é stato, nei giorni scorsi, il sindaco Mauruzio Calisti. L’unico caso di positività al Coronavirus a Campello sul Clitunno era stato accertato il 31 marzo ed al momento risulta ‘clinicamente guarito’.

Castel Ritaldi – nelle scorse ore sono stati dichiarati guariti quattro pazienti facenti parte dello stesso nucleo familiare. Attualmente risulta un solo paziente positivo al Coronavirus sul territorio comunale. A Castel Ritaldi i casi totali sono stati 5, l’ultimo incremento risale all’8 aprile.