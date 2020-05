Castel Ritaldi, consigliere comunale aderisce a Italia Viva

Luca Terenzi: “In un territorio piccolo come il mio, è facile ricevere quotidianamente esposti e segnalazioni da parte della gente che vede nel consigliere comunale il vero anello di congiunzione tra lui e l’amministrazione”

Italia Viva cresce ancora, Luca Terenzi consigliere comunale di Castel Ritaldi aderisci al nuovo soggetto politico.

Terenzi Luca, classe ’82 imprenditore. Collabora da anni nella gestione della storica attività di famiglia e da inizio 2020 decide di aprire una propria attività di ristorazione, sempre nel comune di Castel Ritaldi, il Tablà.

“ Sono da sempre vicino al mio territorio anche grazie alla militanza nella Pro Loco di Castel Ritaldi della quale sono stato Presidente ed alla collaborazione continua con tutte le altre associazioni. Ho pertanto deciso di mettermi in gioco ulteriormente perché negli anni ho percepito la necessità di dare un contributo maggiore alla mia Castel Ritaldi, alla sua gente ed alle sue imprese. L’attività di famiglia mi ha permesso di mettere a fuoco i tanti piccoli problemi che attanagliano le aziende e le numerose possibilità di crescita, facendo rete e rafforzando le collaborazioni. Partite iva e associazioni sono attività molto simili nella modalità di “fare impresa”. In un territorio piccolo come il mio, è facile ricevere quotidianamente esposti e segnalazioni da parte della gente che vede nel consigliere comunale il vero anello di congiunzione tra lui e l’amministrazione. Ora vorrei far crescere Italia Viva nel comprensorio Spoletino, invito quindi tutti i simpatizzanti di questa area a contattarmi anche personalmente.”

Molto orgogliosi i coordinatori provinciali Gessica Laloni e Lorenzo Pierotti : “Un’adesione convinta e piena di entusiasmo quella di Luca Terenzi, abbiamo parlato a lungo e non è escluso un suo impegno diretto anche nel coordinamento territoriale del partito che sarà un mix tra volti nuovi, persone più esperte e rigorosamente metà donne e metà uomini.”