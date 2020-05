Erba alta nel verde attrezzato di Castel Ritaldi, la denuncia social del Consigliere Comunale

Luca Terenzi su Facebook : “È indegno che il nostro comune si presenti così”

(DMN) Castel Ritaldi – “Fare opposizione significa anche rendersi antipatico”. Esordisce così, in un post pubblicato nel pomeriggio di domenica, il consigliere comunale di opposizione per la lista SiAmo Castel Ritaldi, Luca Terenzi. Oggetto delle critiche del componente del massimo consesso cittadino é la manutenzione e lo sfalcio dell’erba nel verde attrezzato e nell’area del parcheggio di via Scugliano, a ridosso della piscina comunale e a due passi dal Municipio. Una denuncia corredata da foto.

“Per me significa rispettare quel patto di onestà e rispetto nei confronti dei cittadini che mi hanno votato – scrive Terenzi nel post social – Già due settimane fa abbiamo chiesto lo sfalcio dell’erba, ci è stato risposto che i DPCM lo impedivano. Dal 24 Aprile è di nuovo possibile fare manutenzione ordinaria, quindi anche lo sfalcio. Da un mese si può fare. È indegno che il nostro comune si presenti così. Se non ci si arriva con le proprie forze, perché non appaltare i lavori? – conclude Terenzi – Basta con le passerelle social.”