Al DigiPASS di Spoleto si parla di “Spid e Identità Digitale”, che cos’è un’identità digitale? Come averla? Come usarla?

Lunedì 24 febbraio alle ore 16.00, in via Busetti



Al Digipass di Spoleto, lo spazio pubblico per accompagnare cittadini ed imprese nell’utilizzo di servizi digitali, si parlerà dello SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), lo strumento principe della semplificazione digitale, il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati con un’identità digitale unica. Che cos’è un’identità digitale? Come averla? Come usarla?

A queste ed altre domande si potrà avere una risposta partecipando all’incontro di lunedì 24 febbraio a partire dalle ore 16,00 al Digipass Spoleto, in via Busetti 28 (accanto allo sportello del Cittadino).L’appuntamento rientra nell’ambito degli incontri gratuiti di divulgazione della cultura digitale all’interno del progetto “#GEMMA il sapere è prezioso” finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del programma #OpenUmbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020.