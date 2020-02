Massimo Carlotto Spoleto per incontrare i lettori e presentare il suo ultimo romanzo “La signora del martedì”

Giovedì 20 Febbraio ore 18, Libreria UBIK, Corso Garibaldi

Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18, lo scrittore Massimo Carlotto sarà a Spoleto presso la libreria UBIK (Corso Garibaldi,71) per incontrare i lettori e presentare il suo ultimo romanzo “La signora del martedì” (ed. e/o). Conversa con l’autore Antonella Manni, giornalista.

Massimo Carlotto è uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei, premiato autore di genere noir, ha scritto anche reportages, drammi, commedie, fiabe, racconti e testi di canzoni; articoli documentari interviste d’attualità; per il teatro, la radiofonia, la televisione, la musica.

Nato a Padova nel 1956, scoperto dalla scrittrice e critica Grazia Cherchi, ha esordito nel 1995 con il romanzo Il fuggiasco, pubblicato dalle Edizioni E/O e vincitore del Premio del Giovedì 1996. Per la stessa casa editrice ha scritto: Arrivederci amore, ciao (secondo posto al Gran Premio della Letteratura Poliziesca in Francia 2003, finalista all’Edgar Allan Poe Award nella versione inglese pubblicata da Europa Editions nel 2006), La verità dell’Alligatore, Il mistero di Mangiabarche, Le irregolari, Nessuna cortesia all’uscita (Premio Dessì 1999 e menzione speciale della giuria Premio Scerbanenco 1999), Il corriere colombiano, Il maestro di nodi (Premio Scerbanenco 2003), Niente, più niente al mondo (Premio Girulà 2008), L’oscura immensità della morte, Nordest con Marco Videtta (Premio Selezione Bancarella 2006), La terra della mia anima (Premio Grinzane Noir 2007), Cristiani di Allah (2008), Perdas de Fogu con i Mama Sabot (Premio Noir Ecologista Jean-Claude Izzo 2009), L’amore del bandito (2010), Alla fine di un giorno noioso (2011), Il mondo non mi deve nulla (2014), la fiaba La via del pepe, con le illustrazioni di Alessandro Sanna (2014), La banda degli amanti (2015), Per tutto l’oro del mondo (2016) e Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane (2017).