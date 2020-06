Addio a Roberto Gervaso, il giornalista innamorato di Spoleto

Per anni ha frequentato la città nella sua casa in centro storico

(DMN) – É morto Roberto Gervaso. Il giornalista e scrittore si é spento a Milano, dopo una lunga malattia, all’età di 82 anni.

Roberto Gervaso era molto legato a Spoleto. Non era raro vederlo passeggiare con il suo immancabile papillon nel centro storico: il giornalista infatti, possedeva una casa nei pressi del Duomo dove amava rifugiarsi per trascorre il tempo libero.

Gervaso era nato a Roma il 9 luglio del 1937.

Iniziò l’attività giornalistica nel 1960 al Corriere della Sera, presentato da Indro Montanelli.

Tra gli anni sessanta e settanta firma, insieme con Montanelli, i sei volumi dal 3º all’8º della Storia d’Italia, acquisendo grande notorietà. Negli anni settanta lascia il Corriere della Sera; collabora ad altri giornali, lavora in radio e in televisione. Come commentatore politico, a partire dal 1996 e ininterrottamente fino al 2006, ha condotto il programma Peste e Corna e… Gocce di storia, andato in onda dal lunedì al venerdì alle 7:30 su Retequattro.

Roberto Gervaso è stato collaboratore di quotidiani come Il Mattino, Il Messaggero, Il Gazzettino e di numerosi periodici. É stato anche un apprezzato opinionista e commentatore politico e di costume. É stato autore di numerosi libri, biografie e saggi storici.