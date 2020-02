A Spoleto il Concorso Letterario-Scientifico dedicato alla memoria di Bernardino Ragni

La presentazione giovedì 20 febbraio 2020 ore 11 nel salone d’onore dell’IIS “Sansi Leonardi Volta”

Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 11, si svolgerà presso il salone d’onore dell’IIS “Sansi Leonardi Volta” (Piazza Carducci 1) , la presentazione della prima edizione del Concorso Letterario Scientifico intitolato al Prof. Bernardino Ragni.

Destinato alle studentesse e agli studenti frequentanti le terze e quarte classi di tutte le scuole secondarie di secondo grado del Comune di Spoleto, ha una duplice valenza: da una parte, spronare e non limitare lo Studente affinché la sua curiosità verso tutte le scienze e verso l’uso corretto della lingua italiana resti insopprimibile, dall’altra la cura nel preservare la memoria di un uomo che, scomparso da poco più di due anni, ha speso tutta la sua vita per la ricerca e lo studio di queste materie.

L’obiettivo è dunque altamente propositivo: far maturare allo studente conoscenze e approfondimenti, sviluppare capacità di ragionamento, sintesi e indagine, tramite curiosità empiriche in materie scientifiche che potranno essere spendibili anche nel lungo periodo. Per questo il Liceo Scientifico, sotto la direzione del Prof. Mauro Pescetelli, inserendo il Concorso nel proprio Piano di Miglioramento (PdM) ha stretto una convenzione con l’Associazione di Promozione Sociale “Il Contrappunto” presieduto dalla Dott.ssa Valentina Tatti Tonni, una nuova realtà associativa che si è costituita sul territorio da pochi mesi.

Il Bando di Concorso verrà reso pubblico contestualmente alla conferenza stampa, in modo da permettere agli studenti il tempo necessario, fino alla fine di maggio, per inviare i propri elaborati che verso la metà di ottobre saranno premiati all’interno del Festival Free Wor(l)d per la Libertà di Espressione.