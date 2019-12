Spoleto, ufficialmente riaperto lo stadio Comunale

Questa sera i primi calci al pallone con il triangolare amichevole tra Ducato, BM8 e Pol.Pen. – foto

(DMN) Spoleto – lo stadio Comunale ha riaperto i suoi cancelli. Questa sera, dopo i lavori di sistemazione effettuati dai volontari della Polizia Penitenziaria, si sono disputate le prime partite di calcio. Ad affrontarsi, in un triangolare amichevole, sono state la Ducato Spoleto di Ezio Brevi, la BM8 Spoleto di Emmanuele Loretoni ed i ‘padroni di casa’ della Pol.Pen. di Fabrizio Santarelli. In campo – nonostante le temperature fredde di fine dicembre – i calciatori delle prime squadre, impegnate rispettivamente in Eccellenza, Prima Categoria e Seconda Categoria, miscelati a tanti giovani delle formazioni Juniores.

Sugli spalti, i dirigenti delle tre compagini, la presidente della Pol.Pen. Angela Carmeli ed il presidente onorario Marco Piersigilli, l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Spoleto, Angelo Loretoni ed il consigliere comunale con delega allo sport, Massimiliano Montesi.

Lo stadio Comunale è stato affidato in gestione temporanea all’Asd Pol.Pen. Spoleto che ha curato la sistemazione ed il recupero della struttura sportiva del centro storico.