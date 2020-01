Spoleto, Laboratorio Diagnostica chiuso, al via il tavolo di lavoro in Regione

Presenti l’assessore ai beni e attività culturali, Paola Agabiti ed il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini

Il Laboratorio di Diagnostica di Spoleto è una risorsa irrinunciabile per l’Umbria ma, da mesi, non è più operativo. “Da sempre mi sono interessato alla vicenda – ha dichiarato il consigliere della Lega, Valerio Mancini – e nel corso della passata legislatura, ho più volte portato il caso all’attenzione della Giunta, che ha mostrato totale disinteresse, fino ad arrivare alla chiusura del laboratorio. Insieme all’assessore ai beni e attività culturali, Paola Agabiti – ha reso noto il consigliere – abbiamo istituito un tavolo di confronto al quale hanno preso parte, oltre ai dirigenti della Regione, il Dott. Pier Marie Gruet, presidente del Laboratorio, con le due dipendenti, il direttore generale di Arpa, Dott. Luca Proietti e l’ ingegnere Franco Cotana dell’Università degli Studi di Perugia.

L’obiettivo è quello di trovare in tempi brevi una soluzione che possa consentire al Laboratorio di Diagnostica di tornare ad essere operativo, dando così seguito alle tante richieste di collaborazione che arrivano da tutta Italia. Tra una settimana – ha concluso Mancini – avremo un nuovo incontro: siamo già al lavoro e quanto prima capiremo quale sia la strada migliore per far tornare a vivere questa eccellenza umbra”.